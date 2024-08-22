Избыток кобальта на Лондонской бирже обрушил цены на металл

Появление такого количества металла на дремлющем рынке свидетельствует о глобальном избытке предложения. Цена на кобальт упала с $82 000 до $24 900 за тонну из-за наплыва предложения от кустарных шахтеров в Демократической Республике Конго и расширения производства в Индонезии.
Китайская группа CMOC стала крупнейшим в мире производителем кобальта, выпустив 55 000 тонн в прошлом году. Ожидается, что расширение медного рудника Tenke Fungurume в Конго приведёт к увеличению производства побочного кобальта до 100 000 тонн к 2028 году.
Исторически кобальт использовался в авиации и космической промышленности. Драйвером для роста спроса стали аккумуляторы для электромобилей, где кобальт применяется для улучшения химической стабильности и производительности.
Проблема в том, что спрос не может угнаться за наращиванием производства в Конго и Индонезии. В прошлом году на рынке фиксировался профицит в размере 18 300 тонн, аналитики Macquarie Bank прогнозируют его сохранение до 2027 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».