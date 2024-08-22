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Избыток кобальта на Лондонской бирже обрушил цены на металл

Согласно данным Reuters, на рынке кобальта появился значительный объем металла, который не был зарегистрирован в системе LME. Активность запасов оживила контракт, который не торговался большую часть прошлого года. Объем в этом году достиг 1020 лотов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2023

Появление такого количества металла на дремлющем рынке свидетельствует о глобальном избытке предложения. Цена на кобальт упала с $82 000 до $24 900 за тонну из-за наплыва предложения от кустарных шахтеров в Демократической Республике Конго и расширения производства в Индонезии.

Китайская группа CMOC стала крупнейшим в мире производителем кобальта, выпустив 55 000 тонн в прошлом году. Ожидается, что расширение медного рудника Tenke Fungurume в Конго приведёт к увеличению производства побочного кобальта до 100 000 тонн к 2028 году.

Исторически кобальт использовался в авиации и космической промышленности. Драйвером для роста спроса стали аккумуляторы для электромобилей, где кобальт применяется для улучшения химической стабильности и производительности.

Проблема в том, что спрос не может угнаться за наращиванием производства в Конго и Индонезии. В прошлом году на рынке фиксировался профицит в размере 18 300 тонн, аналитики Macquarie Bank прогнозируют его сохранение до 2027 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».