Ходить в кино стало еще дороже

К середине августа билеты немного подешевели. На текущей неделе сходить в кино можно в среднем за 368,9 рублей. Тем не менее это все еще дороже, чем ранее в этом году. Так, всего месяц назад средняя цена билета в кино составляла 345,8 рубля. В августе 2023-го сходить в кинотеатр можно было всего за 280 рублей.