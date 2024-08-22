ФРС США может снизить базовую процентную ставку в сентябре

Руководство ФРС также отметило, что «последние данные укрепили их уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». Оно пришло у выводу, что факторы, способствовавшие снижению инфляции, продолжат оказывать на нее понижающее действие в ближайшие месяцы.