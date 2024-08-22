Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФРС США может снизить базовую процентную ставку в сентябре

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, считают уместным снижение базовой процентной ставки в сентябре при текущем состоянии американской экономики. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 30—31 июля заседании руководства финрегулятора.

Источник: Freepik

«Подавляющее большинство [участников заседания] отметили, что если данные продолжат поступать так, как ожидается, то, вероятно, будет уместно смягчить политику на следующем заседании», — говорится в протоколе.

Руководство ФРС также отметило, что «последние данные укрепили их уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». Оно пришло у выводу, что факторы, способствовавшие снижению инфляции, продолжат оказывать на нее понижающее действие в ближайшие месяцы.

Выступая 31 июля на пресс-конференции, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что финрегулятор допускает возможность снижения ставки в сентябре.

Следующее заседание ФРС состоится 18 сентября и будет сопровождаться обновленным среднесрочным экономическим прогнозом США.