ФРС США может снизить базовую процентную ставку в сентябре

«Подавляющее большинство [участников заседания] отметили, что если данные продолжат поступать так, как ожидается, то, вероятно, будет уместно смягчить политику на следующем заседании», — говорится в протоколе.
Руководство ФРС также отметило, что «последние данные укрепили их уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». Оно пришло у выводу, что факторы, способствовавшие снижению инфляции, продолжат оказывать на нее понижающее действие в ближайшие месяцы.
Выступая 31 июля на пресс-конференции, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что финрегулятор допускает возможность снижения ставки в сентябре.
Следующее заседание ФРС состоится 18 сентября и будет сопровождаться обновленным среднесрочным экономическим прогнозом США.