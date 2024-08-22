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Финляндия рассматривает запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Об этом сообщает издание Iltalehti, ссылаясь на заявление министра обороны страны Антти Хяккянена.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2023

«Мы разработали законопроект, который наложит полный запрет на операции с недвижимостью для россиян. Исключение составят только граждане России, имеющие постоянный вид на жительство в Финляндии», — отметил он.

По словам министра, запрет не коснется лиц, имеющих двойное гражданство Финляндии и России. Как сообщает издание, запрет лишит россиян возможности приобретать, например, частные дома, места для постоянного проживания, земельные участки, коммерческую и складскую недвижимость на территории Финляндии.

27 июня также стало известно, что в Финляндии упростят процедуру конфискации недвижимости у владельцев, которые не выходят на связь или допустили просрочку платежей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».