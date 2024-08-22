ФАС прокомментировала данные о росте стоимости керосина для авиакомпаний

ФАС отметила, что изменение биржевой стоимости авиакеросина с 9 января по 20 августа составило 1,1%, а это ниже уровня инфляции. Служба также напомнила, что для снижения волатильности конечной цены авиакеросина в России есть меры поддержки потребителей — эксплуатантов воздушных судов. «Также предусмотрен демпфер и возвратные акцизы из бюджета для авиакомпаний, которые закупают авиакеросин. Для авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ реализуются программы субсидирования», — добавили в службе.