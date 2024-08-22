ФАС прокомментировала данные о росте стоимости керосина для авиакомпаний

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Доля расходов авиакомпаний в структуре общих затрат на покупку авиационного керосина для полетов внутри России практически не изменилась. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
«В структуре затрат авиакомпаний доля расходов на керосин на воздушных внутренних линиях практически не изменилась», — сказали в службе.
ФАС отметила, что изменение биржевой стоимости авиакеросина с 9 января по 20 августа составило 1,1%, а это ниже уровня инфляции. Служба также напомнила, что для снижения волатильности конечной цены авиакеросина в России есть меры поддержки потребителей — эксплуатантов воздушных судов. «Также предусмотрен демпфер и возвратные акцизы из бюджета для авиакомпаний, которые закупают авиакеросин. Для авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ реализуются программы субсидирования», — добавили в службе.
При этом ФАС обратила внимание, что конечная стоимость авиакеросина для авиакомпаний с учетом всех возвратных акцизов составила в июле 59,929 тыс. рублей за тонну. «Это позволяет сдерживать рост цен на другие услуги авиакомпаний», — подчеркнули в службе.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на авиаперевозчиков сообщила, что резкий рост цен на авиакеросин может привести к таким последствиям, как риск его локального дефицита и даже доступность перелетов.