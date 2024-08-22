Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 сентября 2024 года

В СМИ активно обсуждается информация о предстоящем резком повышении закупочных цен производителями продуктов питания, что создает определенную нервозность у потребителей. Как будут меняться цены на продукты в сентябре — рассказывают эксперты.
Безусловно, необходимость корректировки цен связана с наличием как рыночных, так и административных факторов, утверждает доцент экономического факультеты РУДН Александр Иванов.
По словам эксперта, обострение военно-политической ситуации привело к росту цен на углеводородные ресурсы, что в очередной раз окажет влияние на цену бензина и, как следствие, также приведет к росту розничных цен на продовольственные товары.
Ожидается, что в сентябре вырастет стоимость обслуживания производственных линий, что приведет к подорожанию пленки для упаковки на 12%, расходы на логистику увеличатся в среднем на 15−30%.
Прогнозируется рост цен на жиры, используемые в пищевой промышленности, до 50%, сухих молочных продуктов — до 20%, муки — до 30%. В результате, рост цен в сегменте кондитерских изделий составит в среднем около 16%, а в сегменте молочных продуктов в пределах 5−15%.
Доцент, завкафедрой маркетинга Университета «Синергия» Евгения Жукова напомнила, что с начала августа подорожали сливочное и подсолнечное масло, фруктово-ягодное и овощное детское питание, поваренная соль, свинина, пшеничная мука, молоко и молочные продукты. Та же динамика ожидается и в сентябре — увеличение цен на эти продукты на 0,5−2% в месяц.
«Но не следует считать, что цены вырастут в один момент. В условиях конкуренции это приведет к снижению продаж, что не выгодно торговым сетям. Поэтому они, скорее всего, будут за счет собственной маржи стремиться нивелировать повышение и проводить его в несколько этапов», — полагает Иванов.
Что станет подешевле
Несмотря на сложившуюся ситуацию, цены на картофель, морковь, лук, свеклу, капусту, томаты, огурцы, петрушку, салат и укроп будут падать. Как отмечает Александр Иванов, в тех регионах, которые не пострадали от засушливой погоды или заморозков, цена на яблоки и груши практически не вырастет.
Евгения Жукова также прогнозирует снижение цен на 3−5% по сравнению с июлем и августом на сезонные овощи: кабачки, баклажаны, тыква, болгарский перец, морковь, картофель, свекла, капуста, лук, чеснок, кукуруза, бобовые.
Снижению цен поспособствуют и поставки овощей из Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии.
Традиционно, в конце августа — начале сентября падают цены на российские арбузы и дыни. К тому же их поставляют Турция, Узбекистан и Иран.
Как отмечает эксперт, стоимость бахчевых будет ниже по сравнению с июлем, но все же выше прошлогодних цен на 20−30% из-за значительного увеличения себестоимости, расходов на логистику и общий уровень инфляции.
Упадут также цены по сравнению с июлем-августом и на инжир, виноград, сливу.
Да и Минсельхоз не ожидает резких скачков цен на продукты в России в сентябре, добавляет экономист Александр Иванов. «Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен», — заключил он.
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