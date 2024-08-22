Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 сентября 2024 года

«Но не следует считать, что цены вырастут в один момент. В условиях конкуренции это приведет к снижению продаж, что не выгодно торговым сетям. Поэтому они, скорее всего, будут за счет собственной маржи стремиться нивелировать повышение и проводить его в несколько этапов», — полагает Иванов.