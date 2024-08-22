Экономисты назвали условия для появления новых групп среднего класса в России

И для первого, и для второго условия существуют риски, отмечает ЦМАКП. Через несколько лет у соискателей на рынке труда будут более высокие зарплатные ожидания, которые сформировались в период зарплатного бума. Однако есть вероятность, что работодатели «не смогут соответствующим образом ответить, так как, во-первых, конкуренция за рабочее место станет выше, во-вторых, данная задача, возможно, будет накладываться на необходимость обновления оборудования на фоне санкций (то есть при снижении ренты надо повышать инвестиции)», предупреждают авторы. Кроме того, без формирования и закрепления моделей поведения, характерных для среднего класса — «прежде всего в отношении инвестиций в себя и своих близких» — следующее, а возможно, и текущее поколение может вернуться к менее обеспеченным слоям населения, констатирует ЦМАКП.