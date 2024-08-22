Экономисты назвали условия для появления новых групп среднего класса в России

Откуда может появиться новый средний класс.
В России создаются предпосылки для формирования новых групп среднего класса или существенного расширения возможностей уже относимых к нему людей, указывают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в новой аналитической записке «Благосостояние населения: неравномерный рост», с которой ознакомился Forbes. Это объясняется опережающим ростом доходов и повышением уровня жизни определенных групп населения в последние годы, констатируют авторы исследования.
Реальные денежные доходы граждан в 2023 году выросли на рекордные 5,6%, а в первом полугодии 2024 года темпы прироста составили уже 7,4%. При этом ЦМАКП указывает на устойчивый тренд на снижение бедности — показатель опустился до рекордно низкого уровня 8,5%, во многом из-за адресных выплат семьям с детьми. Однако при том, что бедность снижается, уровень неравенства растет, как в доходах, так и в потреблении, подчеркивается в исследовании. Это нестандартная ситуация, отмечает ЦМАКП — обычно такое происходит на фоне разнонаправленной динамики доходов бедных и богатых.
Снижение уровня бедности происходит в первую очередь благодаря мерам поддержки малоимущих, которые стали активно вводиться со времени пандемии коронавируса. Зарплаты же увеличиваются неравномерно: по данным аналитиков ЦМАКП, почти в два раза выросла доля людей, доходы которых превышают 100 000 рублей: в 2021 году она составляла 5,7% населения, в 2023 году — уже 10%. В других группах изменения за тот же период менее значительны.
Это можно объяснить опережающим ростом доходов высокооплачиваемых сотрудников из-за дефицита кадров. Началом процесса можно считать пандемию, когда выросли выплаты медикам, а также работникам сферы IТ вследствие необходимости быстрой цифровизации из-за карантина. После введения санкций и начала «спецоперации»* на Украине к группе с опережающим ростом доходов добавилось еще несколько категорий, указывает ЦМАКП. Это участники «спецоперации», вознаграждение которых более чем вдвое превышает среднемесячную заработную плату по стране, а также сотрудники сфер, в которых активно происходит импортозамещение и растет производство — в частности, машиностроение, химическая промышленность
Условия и риски
Для того, чтобы эти предпосылки реализовались, необходимо выполнение ряда условий, подчеркивают в ЦМАКП. Во-первых, в этих группах должен и далее обеспечиваться высокий уровень доходов. Во-вторых, должны сформироваться и закрепиться модели поведения, характерные для среднего класса. В частности, для среднего класса основной ресурс — человеческий капитал, на него представители среднего класса и получают основной доход, указывают авторы исследования. Накопление и воспроизводство человеческого капитала предполагают инвестиции в образование, здоровье, качественный досуг
И для первого, и для второго условия существуют риски, отмечает ЦМАКП. Через несколько лет у соискателей на рынке труда будут более высокие зарплатные ожидания, которые сформировались в период зарплатного бума. Однако есть вероятность, что работодатели «не смогут соответствующим образом ответить, так как, во-первых, конкуренция за рабочее место станет выше, во-вторых, данная задача, возможно, будет накладываться на необходимость обновления оборудования на фоне санкций (то есть при снижении ренты надо повышать инвестиции)», предупреждают авторы. Кроме того, без формирования и закрепления моделей поведения, характерных для среднего класса — «прежде всего в отношении инвестиций в себя и своих близких» — следующее, а возможно, и текущее поколение может вернуться к менее обеспеченным слоям населения, констатирует ЦМАКП.
Средний класс определяет не только уровень доходов, но и социальный статус, отмечает проректор РАНХиГС Александр Сафонов. Имеется в виду или владение активами, которые приносят регулярный доход, или высокий профессионализм (например, сложно заменить врачей или преподавателей), пояснил он. По словам Василия Аникина, «паттерны поведения» новых групп, традиционные для поведения среднего класса, могут сформироваться благодаря накоплению человеческого потенциала (образования) и возможностям рынка труда по его реализации в регионах. Например, чтобы вернувшиеся участники «спецоперации» смогли не только получить качественное востребованное современной экономикой образование, но и устроиться на работу в качестве высококвалифицированных сотрудников уже за пределами ОПК.
При этом задача обеспечения качественного образования, по его мнению, может быть достигнута уже в краткосрочной перспективе благодаря, например, действию государства по выделению квот на обучение участников «спецоперации», в том числе в ведущих вузах страны. Расширение среднего класса за счет новых категорий населения будет возможно, если подобные программы будут сохранены в среднесрочной перспективе, считает Аникин. При этом необходимо, чтобы обученные специалисты были обеспечены соответствующими рабочими местами с достойной оплатой труда. А это уже несколько сложнее, так как в России региональные и отраслевые неравенства в распределении качественных рабочих мест до сих пор не преодолены, и пока это фактор, сдерживающий рост среднего класса, отметил он.
Структурное изменение и расширение среднего класса возможно, если в России произойдет технологический прорыв, считает Аникин: во-первых, страна должна решить проблему изоляции в области высоких технологий, во-вторых, подготовить фундамент для перехода наряду с другими странами к новому (пятому) технологическому укладу. В таком случае появятся новые рабочие места с высокими зарплатами. Кроме того, в бюджетной сфере государству необходимо полностью изменить подходы к формированию заработных плат работников, занятых в образовании и здравоохранении. Речь идет о единой для страны тарифной сетке заработной платы бюджетников разной квалификации. Сейчас их зарплаты формируются с учетом средних доходов в регионе, но нужно, чтобы государство ориентировалось на реальную стоимость жизни в субъектах, добавил эксперт.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.