Цены производителей на бензин в России резко подскочили

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) делает недостаточно для сдерживания цен на бензин в стране. Рост стоимости топлива в современных рыночных условиях экономист объяснил доминированием монополий. По прогнозам Беляева, в ближайшее время снижения цен на бензин в России не произойдет.