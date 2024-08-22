Bloomberg: в Сингапуре открылось огромное хранилище золота и серебра

В Сингапуре открыли огромное хранилище для золота, чтобы удовлетворить возросший спрос на драгоценные металлы со стороны сверхбогатых людей мира. Об этом пишет Bloomberg.
Шестиэтажный склад The Reserve на 16 700 квадратных метров рассчитан на хранение 10 000 тонн серебра и 500 тонн золота. Компания Silver Bullion Pte Ltd. сообщает, что завалена запросами от клиентов, поэтому планируется расширение.
Спрос на золото растет в период растущих геополитических рисков, отмечает агентство. Инвесторы вкладываются в золото, опасаясь нестабильности основных мировых валют (включая доллар и евро). Процесс ускоряется — эксперты назвали его «ослепительным».
Цены на золото достигли рекордных максимумов, превысив 2500 долларов за унцию на прошлой неделе. При этом его активно раскупают. Серебро подорожало более чем на 20%.