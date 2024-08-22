Банк «Санкт-Петербург» готовится раскрыть дивидендную интригу

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,1% и 1,1% соответственно, продолжая обновлять минимумы года. Рублевый индикатор, тем не менее, удерживается выше поддержки 2765 пунктов, при стабилизации ниже которой, вероятно, направится в район 2710 пунктов. Долларовый РТС на фоне слабого рубля подошел к отметке 950 пунктов со следующей поддержкой 935 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос в пределах 1%, достигнув 12,09 ₽ вслед за обновлением по ходу сессии самого низкого значения с конца июня 12,24 ₽. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,68 ₽ и 101,95 ₽ соответственно (против 90,69 ₽ и 100,20 ₽ днем ранее), в отличие от юаня демонстрируя слабость рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением и может продолжить обновление годовых минимумов, ощущая негативное влияние в том числе со стороны цен на нефть, которые на данный момент подтверждают риски развития среднесрочного медвежьего движения из-за неопределенных перспектив мирового спроса. Котировки золота нейтрально отреагировали на «мягкие» протоколы заседания ФРС, но сохраняют готовность к развитию восходящего движения в район 2600 долл/унц. В четверг в РФ будут ждать корпоративных отчетностей от МТС, Мечела и Ренессанс страхования, а также рекомендации совета директоров банка «Санкт-Петербург» по дивидендам: бумаги банка в условиях падения всего рынка стабильны и стремятся к историческому максимуму 390,31 ₽ За рубежом стартует симпозиум центральных банкиров в Джексон-Хоуле, а также ждут предварительных оценок деловой активности Европы и США в августе.
События дня:
- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15−11.30 мск) и США (16.45 мск) за август от PMI
- протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- продажи на вторичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
- конференция представителей центральных банков в Джексон-Хоуле
- финансовые результаты МТС, Ренессанс страхование за 2-й кв 2024 г по МСФО
- совет директоров банка «Санкт-Петербург» рассмотрит вопрос о дивидендах за 1-е полугодие 2024 г
- операционные и финансовые результаты Мечела за 2-й кв и 1-е полугодие 2024 г
- квартальные результаты Dollar Tree
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