Банк «Санкт-Петербург» готовится раскрыть дивидендную интригу

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением и может продолжить обновление годовых минимумов, ощущая негативное влияние в том числе со стороны цен на нефть, которые на данный момент подтверждают риски развития среднесрочного медвежьего движения из-за неопределенных перспектив мирового спроса. Котировки золота нейтрально отреагировали на «мягкие» протоколы заседания ФРС, но сохраняют готовность к развитию восходящего движения в район 2600 долл/унц. В четверг в РФ будут ждать корпоративных отчетностей от МТС, Мечела и Ренессанс страхования, а также рекомендации совета директоров банка «Санкт-Петербург» по дивидендам: бумаги банка в условиях падения всего рынка стабильны и стремятся к историческому максимуму 390,31 ₽ За рубежом стартует симпозиум центральных банкиров в Джексон-Хоуле, а также ждут предварительных оценок деловой активности Европы и США в августе.