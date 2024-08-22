Банк России опустил курсы доллара и евро

Так, курс евро немного опустился с 101,9508 рубля до 101,6207 рубля. Курс доллара США тоже снизился, до 91,2881 рубля.
Курс юаня Банк России опустил до 11,9567 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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