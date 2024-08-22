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Банк России обозначил курс евро выше 101 рубля

Регулятор также повысил курсы доллара США и юаня.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

ЦБ обозначил официальные курсы валют на четверг, 22 августа, соответствующая публикация размещена на официальном сайте.

Так, евро составил 101,9608 рубля против 100,2040 рубля 21 августа. Кроме того, американский доллар в четверг вырос на 0,99 рубля, до 91,6862 рубля.

Банк России также повысил курс китайского юаня — до 12,2114 рубля.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».