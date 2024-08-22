Банк России обозначил курс евро выше 101 рубля

ЦБ обозначил официальные курсы валют на четверг, 22 августа, соответствующая публикация размещена на официальном сайте.
Так, евро составил 101,9608 рубля против 100,2040 рубля 21 августа. Кроме того, американский доллар в четверг вырос на 0,99 рубля, до 91,6862 рубля.
Банк России также повысил курс китайского юаня — до 12,2114 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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