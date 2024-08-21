Жители Абхазии смогут делать переводы в «Сбербанк онлайн»

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Жители Абхазии смогут делать переводы и оплачивать мобильную связь через «Сбербанк онлайн», сообщила пресс-служба банка.
«Было подписано соглашение между Сбером и “Универсал-банк” (осуществляет деятельность на территории Республики Абхазия — прим. ТАСС) по запуску сервисов и услуг, в том числе услуги по переводам, оплата мобильной связи, домашнего интернета, услуг ЖКХ и многого другого», — отмечается в сообщении.
Также Сбербанк подписал договор о приеме платежей с сотовым оператором Абхазии «А-мобаил». «В разделе “Мобильная связь” клиенты Сбера могут найти оператора “А-мобаил” и пополнить баланс прямо в приложении. В числе ключевых направлений сотрудничества — развитие и упрощение финансовых операций между Россией и Абхазией», — сообщили в пресс-службе Сбера.