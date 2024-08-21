Япония в июле 2024 года сократила объемы импорта СПГ из РФ на 63,9%

Япония в июле 2024 года нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют данные Минфина. Вместе с тем поставки российских зерновых за тот же период сократились на 12,3%.