Япония в июле 2024 года сократила объемы импорта СПГ из РФ на 63,9%

В свою очередь закупки российского угля сократились на 80,2%. Япония не импортировала нефть из РФ в течение этого периода.
Япония в июле 2024 года нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют данные Минфина. Вместе с тем поставки российских зерновых за тот же период сократились на 12,3%.
В июле 2024 года Япония сократила поставки легковых автомобилей в РФ на 34,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщает ведомство.