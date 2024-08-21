Вкладчики перед выбором: какие вклады более доходные

Раньше после повышения ключевой ставки ЦБ банки массово начали повышать и свои ставки по вкладам, кредитам. Но сейчас ситуация обратная — кредитные организации не спешат повышать ставки по вкладам. При этом ставки по кредитам постепенно растут.
Более того, оказалось, что в марте ставки по долгосрочным вкладам в крупнейших банках были максимальными — около 15%, а к августу снизились до 13%. Высокие доходности — до 18% — обещаются лишь по коротким вкладам до полугода. Можно встретить вклады под 20% годовых на полгода, но на определенных условиях. Например, открывая вклад, необходимо, чтобы деньги переводились из другого банка: высокие ставки — для новых денег, а для перевода с накопительного счета или депозитам в одном и том же банке.
«В целом сегодня ставки по вкладам находятся на значениях, близких к максимальным, и в дальнейшем их существенный рост маловероятен», — считает директор Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Никита Игнатенко. По итогам июльского заседания подчеркивалось, что 19−20% — это уровень, «с высокой долей вероятности предполагающий завершение цикла ужесточения денежно-кредитных условий».
Короткие в приоритете
Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко считает, что сейчас на рынке депозитов наблюдается уникальная возможность зафиксировать беспрецедентно высокую ставку на срок до года. По его мнению, с учетом того, что проинфляционные риски сохраняются и эффект от предыдущих повышений ставок еще не привел к развороту инфляции в сторону понижения, Банк России будет держать ставки на высоком уровне, пока инфляция не вернется к целевому значению в 4% (сейчас около 9%).
«Вероятно к концу года стоит ожидать еще одно повышение ставки до 20%», — ожидает он. Как считает банкир, при этом сценарии увеличение банковских ставок будет вероятно будет происходить на краткосрочных вкладах 3−6 месяцев.
«Банки и так значительно подняли ставки по депозитам при последнем повышении ключевой ставки и не захотят фиксировать крайне высокие ставки на длинные сроки с учетом того, что разворот цикла высоких ставок в пользу снижения может начаться уже во втором полугодии 2025 года», — отметил он.
По мнению Никиты Игнатенко, наиболее выгодной опцией может быть оформление вклада на срок от 3 месяцев до 1 года с целью максимизировать доходность, воспользовавшись текущими ставками. Затем можно оценить ситуацию в экономике и реинвестировать средства под новые условия, например, вложить их на такой же короткий депозит, если ставка будет оставаться высокой, или уже на долгосрочный вклад, чтобы зафиксировать ставку на несколько лет вперед в случае смягчения денежно-кредитных условий.
Банки, как полагает Никита Игнатенко, не будут спешить вносить изменения в свои депозитную политику и резко повышать доходность по вкладам даже в случае увеличения ставки до 20% или выше, о чем предупредил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, с учетом ожидаемого снижения ставки в 2025 году. Уже сегодня краткосрочные вклады со сроком 3−6 месяцев доступны под 19−20%. «В ближайшей перспективе ставки по таким депозитам могут увеличиться не более, чем на 0,5−1,0%. При этом новую волну повышения доходности можно ждать ближе к следующему заседанию по ставке, намеченному на 13 сентября», — прогнозирует Никита Игнатенко. По его мнению, многое будет снова зависеть от показателей инфляции и риторики регулятора: если повышение ставки станет очевидным, то банки могут вновь повысить доходность заранее.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич подчеркнул, что оперативные данные по инфляции указывают на стабилизацию роста цен. Однако риски дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года по-прежнему сохраняются. Основные факторы инфляционных рисков остаются актуальными — рекордно низкая безработица, рост доходов населения, высокая потребительская активность. «В этой ситуации целесообразно открывать короткие полугодовые вклады», — рекомендует Дмитрий Грицкевич.
По его оценке, банки начали повышать ставки задолго до фактического решения по ключевой ставке в июле 2024 года, и сейчас в краткосрочной перспективе дальнейшего повышения ставок на рынке ждать не стоит.
Долгосрочные вклады
Как пояснил Никита Игнатенко, рынок ожидал повышения ключевой ставки до 17−18% в конце июля. Такой сценарий развития денежно-кредитных условий был наиболее вероятным, а потому многие банки заранее увеличили доходность по своим депозитам. Конкуренция на рынке между банками за клиентов обострилась после повышения лимитов по me2me переводам до 30 млн рублей (между своими счетами в разных банках по Системе быстрых платежей). Это на практике равно снятию ограничений для подавляющей части населения. Теперь в условиях жесткой конкуренции за клиентов банки стремятся предвидеть любые возможные изменения и заранее предлагать клиентам наиболее интересные и выгодные условия. В том числе поэтому средняя максимальная процентная ставка десяти крупнейших банков страны в конце июля достигла отметки 17,1% — больше было только в марте 2022 года.
«Таким образом, ставки по кратко- и среднесрочным вкладам до года включительно уже во многом отражали ожидания относительно решения регулятора», — отметил Никита Игнатенко. Другое дело — длинные вклады с размещением на срок в несколько лет. В периоды с высокой ключевой ставкой такие депозиты предлагают ставки ниже «коротких», что обосновано ожиданием снижения ключевой ставки. Потенциальное повышение их доходности можно объяснить жестким прогнозом Банка России, по которому в 2025—2026 годах ключевая ставка будет оставаться на двузначном уровне. «Вследствие такого сдвига сроков снижения ключевой ставки можно ожидать изменений по длинным вкладам на 0,5−1,5%», — прогнозирует Никита Игнатенко.
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Иван Белов