Вкладчики перед выбором: какие вклады более доходные

Банки, как полагает Никита Игнатенко, не будут спешить вносить изменения в свои депозитную политику и резко повышать доходность по вкладам даже в случае увеличения ставки до 20% или выше, о чем предупредил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, с учетом ожидаемого снижения ставки в 2025 году. Уже сегодня краткосрочные вклады со сроком 3−6 месяцев доступны под 19−20%. «В ближайшей перспективе ставки по таким депозитам могут увеличиться не более, чем на 0,5−1,0%. При этом новую волну повышения доходности можно ждать ближе к следующему заседанию по ставке, намеченному на 13 сентября», — прогнозирует Никита Игнатенко. По его мнению, многое будет снова зависеть от показателей инфляции и риторики регулятора: если повышение ставки станет очевидным, то банки могут вновь повысить доходность заранее.