В РФ базовый набор школьных канцтоваров за год подешевел на 7,2%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минимальная стоимость базового набора школьных канцтоваров в российских торговых сетях составляет 415 рублей, что на 7,2% меньше, чем в 2023 году, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров). С учетом школьной формы и некоторых других товаров, минимальная стоимость комплекта необходимых школьных товаров в сетевой рознице — около 6 тыс. рублей.
Аналитический центр ассоциации изучил стоимость базовых товаров для школы в крупных торговых сетях. В исследовании приняли участие торговые сети: «Ашан», «Детский мир», «Лента», «Магнит», «Перекресток», Kari, «Глобус», «Мария Ра».
«Согласно данным АКОРТ, минимальная стоимость базового набора школьных канцтоваров, включающего тетрадь, школьный дневник, альбом для рисования, авторучку, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейку, в крупных торговых сетях снизилась за последние 12 месяцев на 7,2%, до 415 рублей — годом ранее аналогичный набор стоил 447 рублей», — сообщила ассоциация.
АКОРТ также оценила минимальную стоимость комплекта необходимых школьных товаров — кроме базового набора канцтоваров, он включает школьную форму (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, сарафан, колготки, туфли для девочек), кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный ранец. Минимальная стоимость такого набора в сетевой рознице в 2024 году составляет 6,254 тыс. рублей для мальчика и 5,949 тыс. рублей для девочки.
В ассоциации указали, что на снижение стоимости школьных канцтоваров повлияли подешевевшие пеналы: их минимальная цена в среднем уменьшилась за год на 23%, до 91 рубля. Наиболее заметно в торговых сетях, входящих в АКОРТ, подешевели школьные ранцы — на 42% в годовом выражении, до 1,159 тыс. рублей по сравнению с 1,999 тыс. рублей годом ранее.
«Торговые сети продолжают инвестировать в доступные цены на товары к школе, несмотря на инфляцию и рост издержек по всей цепочке поставок, а также развивают собственные торговые марки (СТМ) в этой категории. С 2022 года сетевая розница сохраняет стабильный уровень цен на канцелярские принадлежности благодаря промо-активности, работе с российскими производителями и поставщиками из дружественных стран, активному расширению линейки СТМ», — сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, слова которого приводятся в релизе.