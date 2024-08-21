В РФ базовый набор школьных канцтоваров за год подешевел на 7,2%

«Торговые сети продолжают инвестировать в доступные цены на товары к школе, несмотря на инфляцию и рост издержек по всей цепочке поставок, а также развивают собственные торговые марки (СТМ) в этой категории. С 2022 года сетевая розница сохраняет стабильный уровень цен на канцелярские принадлежности благодаря промо-активности, работе с российскими производителями и поставщиками из дружественных стран, активному расширению линейки СТМ», — сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, слова которого приводятся в релизе.