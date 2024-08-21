В НБКИ сообщили, что в июле 2024 года было выдано 2,95 млн микрозаймов

Помимо этого, самое существенное увеличение числа выданных микрозаймов в июле 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Челябинской (+4,6%), Новосибирской (+2,4%), Воронежской (+2,3%), Самарской (+2,2%) и Оренбургской (+2%) областях. В то же время в части регионов число выданных микрозаймов сократилось, в том числе в Республике Адыгея (-18,2%) и Республике Саха (Якутия) (-1,3%), Пермском крае (-0,8%), Санкт-Петербурге (-0,7%), а также в Иркутской (-0,6%) и Московской (-0,5%) областях. В Москве этот показатель в июле вырос на 1,2%.