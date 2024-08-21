В НБКИ сообщили, что в июле 2024 года было выдано 2,95 млн микрозаймов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Количество выданных микрозаймов в июле 2024 года составило 2,95 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.
При этом, по данным НБКИ, число выданных микрозаймов в июле 2024 года увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в Москве (167,2 тыс.), Московской области (141,1 тыс.), Краснодарском крае (113,5 тыс.), Свердловской области (99,6 тыс.) и Республике Башкортостан (96,8 тыс.).
Помимо этого, самое существенное увеличение числа выданных микрозаймов в июле 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Челябинской (+4,6%), Новосибирской (+2,4%), Воронежской (+2,3%), Самарской (+2,2%) и Оренбургской (+2%) областях. В то же время в части регионов число выданных микрозаймов сократилось, в том числе в Республике Адыгея (-18,2%) и Республике Саха (Якутия) (-1,3%), Пермском крае (-0,8%), Санкт-Петербурге (-0,7%), а также в Иркутской (-0,6%) и Московской (-0,5%) областях. В Москве этот показатель в июле вырос на 1,2%.
«После падения в июне в июле выдача микрозаймов стабилизировалась, вернувшись, по сути, к минимальным значениям второй половины прошлого года. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. При этом благодаря возросшим доходам граждан их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.