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В Госдуме объяснили, почему невозможно лишить мигрантов социальных выплат

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с NEWS.ru сравнила инициативу с лишением выплат по разрезу или цвету глаз.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если мы говорим о мигрантах или беженцах, которые на сегодняшний день стали гражданами России, на мой взгляд, нельзя лишать их выплат по каким-то признакам. Это тоже самое, что лишить по разрезу или цвету глаз. Или, допустим, если человек родился в депрессивном регионе страны, ему запрещают приезжать в другие регионы, где дают больше пособий», — объяснила депутат.

По ее словам, такое решение — избыточно. Сегрегировать граждан страны неправильно, если есть сомнения, то гражданство лучше не давать.

При этом парламентарий напомнила, что приезжим, у которых нет российского гражданства, выплаты не положены.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».