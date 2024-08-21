В Госдуме объяснили, почему невозможно лишить мигрантов социальных выплат

«Если мы говорим о мигрантах или беженцах, которые на сегодняшний день стали гражданами России, на мой взгляд, нельзя лишать их выплат по каким-то признакам. Это тоже самое, что лишить по разрезу или цвету глаз. Или, допустим, если человек родился в депрессивном регионе страны, ему запрещают приезжать в другие регионы, где дают больше пособий», — объяснила депутат.