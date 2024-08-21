Товарооборот между Белоруссией и РФ в первом полугодии превысил $25 млрд

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Рост экспортных и импортных поставок отмечается в двусторонней торговле Белоруссии и России, товарооборот в первом полугодии превысил $25 млрд. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Национального статистического комитета (Белстат) Белоруссии Тимофей Жигарев.
«Товарооборот Беларуси и России за первое полугодие составил $25,1 млрд. Наблюдается положительная динамика как экспорта, так и импорта. 96,6% экспорта в Россию приходится на продукцию обрабатывающей промышленности», — приводит слова Жигарева Telegram-канал Белстата.
Представитель комитета проинформировал, что в топ-10 товаров, экспортируемых в РФ, входят сыры и творог, автомобили, телевизоры, мониторы и проекторы, тракторы и седельные тягачи, нефтепродукты, устройства на жидких кристаллах, лазеры.
Жигарев сказал, что «белорусская экономика успешно развивается, она адаптировалась к внешнеэкономическим условиям и уверенно прибавляет». По информации замглавы Белстата, за первое полугодие белорусский экспорт составил «около $20 млрд — 104,2% к уровню аналогичного периода 2023 года».
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявлял, что товарооборот с РФ по итогам 2023 года составил около $53 млрд.