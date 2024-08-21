Товарооборот между Белоруссией и РФ в первом полугодии превысил $25 млрд

Жигарев сказал, что «белорусская экономика успешно развивается, она адаптировалась к внешнеэкономическим условиям и уверенно прибавляет». По информации замглавы Белстата, за первое полугодие белорусский экспорт составил «около $20 млрд — 104,2% к уровню аналогичного периода 2023 года».