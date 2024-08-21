Стало известно о долгах и потерях бизнеса Гарика Харламова

В декабре 2023 года арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск поставщика к «Хот Дог Бульдог» Харламова. Тогда с ресторана взыскали 736 тыс. 556 рублей и 58 копеек, включая долг и неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, а также 27 тыс. 45 рублей госпошлины.