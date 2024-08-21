Сервис QIWI Кошелек переезжает на новый домен

При этом отмечается, что владельцы со счетами в рублях, долларах и евро сохранят возможность предъявить требование кредитора для возврата средств, размещенных на QIWI Кошельке, а также проверить статус требования, предъявленного ранее через сайт.
Услугой смогут воспользоваться россияне, достигшие 18 лет и прошедшие упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек.
Остальным владельцам кошельков разрешено составить требование в свободной форме или по образцу с сайта государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Подчеркивается, что тем, кто уже направил требования, обращаться повторно не нужно.
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