Российский рынок акций демонстрирует рост основных индексов

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,1%, до 2 771,15 пункта, индекс РТС — также на 0,1%, до 962,54 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 0,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 12,19 рубля.