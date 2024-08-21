Российский рынок акций демонстрирует рост основных индексов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня укрепляется к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 772,95 пункта (+0,16%), индекс РТС находился на уровне 963,17 пункта (+0,16%).
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,1%, до 2 771,15 пункта, индекс РТС — также на 0,1%, до 962,54 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 0,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 12,19 рубля.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.