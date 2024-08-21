Россиянам хотят запретить оплачивать некоторые товары детскими банковскими картами

Сегодня в России выпускают детские банковские карты, которые дают возможность родителям следить за покупками детей, контролировать их траты, напомнил депутат. Однако есть вероятность, что подростки по этим картам будут покупать сигареты, алкоголь или другие товары для взрослых, считает Крупник. В качестве примера он напомнил о случаях, когда магазины продавали детям запрещенные товары по таким картам.