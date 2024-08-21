Россиян научили, что делать, если квартира куплена у мошенников

Кроме того, у собственников нужно запросить все документы об уплате ЖКУ и квитанций об оплате за капитальный ремонт, об отсутствии задолженности, утвержденную планировку, а также поэтажный план. Помимо этого, следует убедиться, что на объект не претендует никакой родственник по праву наследования.