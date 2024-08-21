Россиян научили, что делать, если квартира куплена у мошенников

«Если вы приобрели квартиру у лиц, которые ей завладели мошенническим путём, вам необходимо установить тот факт, что вы являетесь добросовестным покупателем данной недвижимости», — рассказывает Юлия Гавлишина, юрист Европейской юридической службы.
По ее словам, покупателю необходимо доказать, что он не знал, что приобретает жилье у мошенников, что документы поддельные или что доверенность на осуществление сделки выдана незаконно. В таком случае вернуть деньги за покупку можно будет через суд.
«В случае, если судебные приставы в течение полугода не смогут с мошенников взыскать указанные в решении денежные средства, то, согласно Федеральному закону 218 о государственной регистрации недвижимости, вам положена компенсация как добросовестному приобретателю за утрату вами жилого помещения», — отмечает Гавлишина.
В таком случае покупателю нужно будет обратиться в суд. Размер компенсации будет зависеть от суммы, потраченной на жилье, либо от его кадастровой стоимости.
Кроме того, добавляет юрист, если сделка была совершена по доверенности, удостоверенной нотариусом, также убытки можно потребовать от страховой компании, в которой застрахована его ответственность.
Предугадать равно защититься
Так, при покупке квартиры у мошенников, в соответствии с российским законодательством, деньги вернуть можно. Но как изначально не наткнуться на злоумышленников?
Как говорит Юлия Коваленко, к.э.н., доцент кафедры базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, перед покупкой квартиры необходимо проверить у продавца ряд документов.
Так, нужно удостовериться, кто является собственником и имеет ли собственник согласие, например, от супруга о продаже данного объекта недвижимости.
«Если возникает доверенность на продажу, то стоит насторожиться и при проверке специалистами конкретного объекта необходимо подойти более детально», — отмечает эксперт.
Кроме того, у собственников нужно запросить все документы об уплате ЖКУ и квитанций об оплате за капитальный ремонт, об отсутствии задолженности, утвержденную планировку, а также поэтажный план. Помимо этого, следует убедиться, что на объект не претендует никакой родственник по праву наследования.
Гавлишина советует запросить справки из психоневрологического и наркологического диспансера, чтобы при необходимости доказать, что собственник в момент продажи находился в здоровом состоянии.
«Только после детальной проверки документов возможно заключать договор и выходить на сделку о купле-продаже, но без профессионального юриста не стоит проводить данные виды сделок, особенно когда речь идет о наличном расчете, если есть ипотечный кредит, то банк со своей стороны тоже проводит дополнительную проверку», — подчеркивает эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».