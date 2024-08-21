Резкий спад ипотеки для частных домов: показатели вдвое хуже, чем у новостроек

Завершение программ льготной ипотеки в июле и пересмотр условий семейной ипотеки привели к заметному сокращению доли льготных кредитов как на рынке новостроек (до 34%, по данным «Домклик»), так и на рынке ИЖС (до 55%, по данным «Дом.РФ»). В июле на рынке ИЖС имели место только кредиты, решение по которым было принято до 1 июля.