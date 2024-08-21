Резкий спад ипотеки для частных домов: показатели вдвое хуже, чем у новостроек

В июле 2024 года наблюдается значительное замедление темпов выдачи ипотечных кредитов в секторе строительства частных домовладений. Согласно аналитическому отчету «Дом.РФ», предоставленному РБК, снижение показателей в этом сегменте вдвое превысило темпы сокращения кредитования на рынке новостроек.
За прошедший месяц количество выданных ипотечных кредитов на новостройки уменьшилось втрое: с 95,4 тыс. в июне до 31,9 тыс. в июле. В сегменте строительства частных домов ситуация ещё более критична — количество кредитов сократилось в 6,25 раза, с 25 тыс. до 4 тыс., как указано в отчете.
Частное домостроение в России до недавнего времени демонстрировало быстрый рост, обгоняя темпы строительства многоквартирных домов. В 2023 году россияне установили рекорд по числу построенных частных домов — из 110 млн кв. м жилья, возведенного в прошлом году, более половины было построено населением.
В первом квартале 2024 года россияне оформили 83,7 тыс. ипотечных кредитов на покупку и строительство частных домов, что составило около 29% всей квартальной выдачи и почти сравнялось с показателем рынка новостроек. По данным «Дом.РФ», 99,6% всех ипотечных кредитов сегменте ИЖС выдавались по льготным программам. В новостройках доля подобных кредитов в июне составляла 76%.
Завершение программ льготной ипотеки в июле и пересмотр условий семейной ипотеки привели к заметному сокращению доли льготных кредитов как на рынке новостроек (до 34%, по данным «Домклик»), так и на рынке ИЖС (до 55%, по данным «Дом.РФ»). В июле на рынке ИЖС имели место только кредиты, решение по которым было принято до 1 июля.
Вторая причина снижения спроса на ипотечное кредитование, помимо высоких ставок по рыночной ипотеке — ужесточенные условий получения семейной ипотеки. С недавнего времени льготные кредиты предоставляются только на объекты недвижимости, строительство которых осуществляется с использованием счетов эскроу. На текущий момент механизм эскроу на рынке ИЖС фактически отсутствует, что обусловливает дальнейшие сложности в получении ипотеки в данном сегменте.
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