Раскрыто, сможет ли обманутая аферистами Долина вернуть квартиру

Эксперт подчеркнул, что все будет зависеть от того, был ли покупатель участником мошеннической сделки или сам не знал о злоумышленниках.
«Если покупатель был в курсе мошенничества и сознательно участвовал в схеме, шансы Ларисы Долиной на успех в суде возрастают. В любом случае все обстоятельства дела будут устанавливаться как в рамках гражданского дела, так и следователями, которые ведут уголовное дело», — сказал Остапенко.
При этом, если выяснится связь покупателя со злоумышленниками, то он потеряет и квартиру, и деньги, если связи нет — сделку о продаже недвижимости признают действительной.
Певице придется возвращать уплаченные денежные средства в случае признания договора купли-продажи недействительным, подчеркнул юрист.
Ранее сообщалось, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Сообщалось, что группа мужчин пыталась проникнуть в жилье певицы, которое подозрительным образом было выставлено на продажу. Покупательницей оказалась 34-летняя мать-одиночка. Стоимость квартиры составляет около 112 миллионов рублей.
21 августа Долина подала в суд на покупательницу, требуя признать сделку недействительной.
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