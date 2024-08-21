Раскрыто, сможет ли обманутая аферистами Долина вернуть квартиру

«Если покупатель был в курсе мошенничества и сознательно участвовал в схеме, шансы Ларисы Долиной на успех в суде возрастают. В любом случае все обстоятельства дела будут устанавливаться как в рамках гражданского дела, так и следователями, которые ведут уголовное дело», — сказал Остапенко.