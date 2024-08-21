Пострадавшие от отравления намерены судиться с «Кухней на районе»

Об этом стало известно из заявления представителя юридического сервиса Destralegal, который оказывает помощь пострадавшим.
Как сообщают юристы Destralegal, на данный момент составлена группа пострадавших, которые намерены обратиться в суд с требованиями о возмещении морального вреда. Суммы компенсаций варьируются от 100 000 до 2 миллионов рублей на каждого пострадавшего, в зависимости от тяжести заболевания и его последствий.
На фоне разгоревшегося скандала, «Кухня на районе» уже начала выплачивать компенсации в досудебном порядке. По словам представителя Destralegal, общая сумма выплат на данный момент составляет около 3 миллионов рублей. Тем не менее, не все пострадавшие удовлетворены предложенными компенсациями и планируют добиваться большего размера компенсаций через суд.
Юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова обратила внимание на то, что в аналогичных случаях за рубежом пострадавшие часто получают компенсации в гораздо больших размерах, достигающих до 1 миллиона долларов.
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