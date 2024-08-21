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Пострадавшие от отравления намерены судиться с «Кухней на районе»

Как пишут «Ведомости», более 20 человек, пострадавших в Москве от массового отравления пищей, предоставленной сервисом доставки готовой еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») планируют подать коллективный иск к компании.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно из заявления представителя юридического сервиса Destralegal, который оказывает помощь пострадавшим.

Как сообщают юристы Destralegal, на данный момент составлена группа пострадавших, которые намерены обратиться в суд с требованиями о возмещении морального вреда. Суммы компенсаций варьируются от 100 000 до 2 миллионов рублей на каждого пострадавшего, в зависимости от тяжести заболевания и его последствий.

На фоне разгоревшегося скандала, «Кухня на районе» уже начала выплачивать компенсации в досудебном порядке. По словам представителя Destralegal, общая сумма выплат на данный момент составляет около 3 миллионов рублей. Тем не менее, не все пострадавшие удовлетворены предложенными компенсациями и планируют добиваться большего размера компенсаций через суд.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова обратила внимание на то, что в аналогичных случаях за рубежом пострадавшие часто получают компенсации в гораздо больших размерах, достигающих до 1 миллиона долларов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».