Пострадавшие от отравления намерены судиться с «Кухней на районе»

На фоне разгоревшегося скандала, «Кухня на районе» уже начала выплачивать компенсации в досудебном порядке. По словам представителя Destralegal, общая сумма выплат на данный момент составляет около 3 миллионов рублей. Тем не менее, не все пострадавшие удовлетворены предложенными компенсациями и планируют добиваться большего размера компенсаций через суд.