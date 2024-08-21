Поставки российской муки в Китай резко сократились

До этого российские пекари пожаловались на резкий скачок цен на муку. За период с конца апреля по июль товар подорожал на 20−30% в зависимости от региона. Это привело к росту стоимости хлебобулочных изделий в магазинах. Так, в середине июля килограмм хлеба из пшеничной муки можно было купить за 98 рублей против 86,13 рубля в прошлом году.