«Не умеют считать деньги». Россияне стали покупать больше дешевой одежды

Россияне стали покупать на маркетплейсах больше одежды, но ее стоимость по сравнению с прошлым годом изменилась в меньшую сторону. Об этом aif.ru рассказал предприниматель, наставник в сфере электронной коммерции и действующий селлер Евгений Трифонов, проанализировавший статистику продаж.
По информации Трифонова, на одном из крупнейших маркетплейсов с 1 января по 18 августа 2023 года российские женщины накупили одежды на 770,95 млрд руб., при этом средний чек покупки составил 2365 ₽, а мужчины — на 147,86 млрд, и средняя цена здесь — 2276 ₽
А вот за аналогичный период 2024 года показатели выросли: женщины потратили на гардероб 880,92 млрд руб. при средней цене в 2064 ₽, у мужчин эти показатели оказались на уровне 207,94 млрд и 1859 ₽ соответственно. То есть одежда мужчин стала на 18% дешевле, а женщин — почти на 13%.
«Чек падает необоснованно, — объяснил Трифонов. — Вся проблема в продавцах, которые не считают свою экономику. Как мы видим, инфляция растет, но ценник продажи опускается. Люди не умеют считать свои деньги».
Кроме того, добавляет наставник, бизнес-тренер по продажам и переговорам Роман Бирюков, роль в формировании такой статистики могло сыграть еще и расширение целевой аудитории. Средние чеки снижаются у тех маркетплейсов, которые открывают новые склады в регионах — целевая аудитория там менее платежеспособная, чем в Москве, Петербурге и других городах-миллионниках, вот и приходится подстраиваться под нее.
«И в целом меняются потребительские предпочтения, снижается интерес к крупным покупкам, чтобы сократить расходы, — добавил эксперт. — Также растет конкуренция онлайн-ритейлеров, которая тоже вынуждает продавцов снижать стоимость товаров. Селлеры устраивают акции, устанавливают промо-цены. В некоторых случаях и сами потребители могут переходить на более дешевые бренды в целях экономии».
В то же время есть категории товаров, по которым отмечается рост. Так, ранее эксперты сообщили о том, что за год одежда для школьников стала дороже на 30%.