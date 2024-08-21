«Не умеют считать деньги». Россияне стали покупать больше дешевой одежды

Кроме того, добавляет наставник, бизнес-тренер по продажам и переговорам Роман Бирюков, роль в формировании такой статистики могло сыграть еще и расширение целевой аудитории. Средние чеки снижаются у тех маркетплейсов, которые открывают новые склады в регионах — целевая аудитория там менее платежеспособная, чем в Москве, Петербурге и других городах-миллионниках, вот и приходится подстраиваться под нее.