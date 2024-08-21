Названа настоящая причина подорожания такси

Напомним, в России приняли закон, предусматривающий введение в стране обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Получить полис таксисты смогут при наличии разрешения на работу, которое выдают, только если есть путевой лист с отметкой о прохождении ежедневного техосмотра и выполнении других требований. Сообщалось, что большинство таксистов (75%) до сих пор не оформили необходимые документы для работы с сентября и не смогут выйти на работу.