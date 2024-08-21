МТС запустила маркетплейс цифровых решений для малого и среднего бизнеса

Инвестиции в собственный маркетплейс составили более 300 млн рублей. Сейчас покупателям доступно более 100 экосистемных продуктов МТС, в следующем году мы планируем размещать партнерские продукты — сотрудничать с поставщиками качественных сервисов для МСП, которые можно будет купить через единую корзину. Речь идет как о ПО и IT-решениях, так и оборудовании для бизнеса от кассовых аппаратов до «Интернета вещей». Мы также планируем предоставлять финансирование для покупки цифровых сервисов, чтобы на нашем маркетплейсе можно было не только подобрать необходимое оборудование и услуги для офлайн- и онлайн бизнеса, но и сразу же получить необходимые средства для их оплаты от одного или нескольких российских банков.