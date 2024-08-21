МТС запустила маркетплейс цифровых решений для малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Группа МТС объединила все свои цифровые решения для МСБ в одном маркетплейсе, сообщили ТАСС в компании. Сейчас их там более 100, а в 2025 году планируется размещение и партнерских продуктов.
«Технологичная платформа гарантирует безопасность и надежность всех операций, а для оформления покупки предпринимателю достаточно ввести всего два реквизита — ИНН и ОГРН. Приобрести можно не только сам продукт, но и дополнительные опции к нему в один клик», — сообщили в группе. Инвестиции в проект, разработанный продуктовой командой МТС, составили 300 млн рублей.
Уже сейчас там доступно российское ПО и оборудование по сервисной модели, продукт облачного видеонаблюдения, видеоаналитика и так далее. В будущем на платформу добавят комплексные предложения для отдельных отраслей и направлений бизнеса.
Инвестиции в собственный маркетплейс составили более 300 млн рублей. Сейчас покупателям доступно более 100 экосистемных продуктов МТС, в следующем году мы планируем размещать партнерские продукты — сотрудничать с поставщиками качественных сервисов для МСП, которые можно будет купить через единую корзину. Речь идет как о ПО и IT-решениях, так и оборудовании для бизнеса от кассовых аппаратов до «Интернета вещей». Мы также планируем предоставлять финансирование для покупки цифровых сервисов, чтобы на нашем маркетплейсе можно было не только подобрать необходимое оборудование и услуги для офлайн- и онлайн бизнеса, но и сразу же получить необходимые средства для их оплаты от одного или нескольких российских банков.