Мировые цены на нефть опустились до минимума с начала августа

Ранее в Минэнерго США сообщили о сокращении коммерческих запасов сырья в стране до 426,2 миллиона баррелей. Спад в период с 9 по 16 августа составил 4,65 миллиона. За это время резервы бензина просели примерно до 228 миллионов баррелей, а дистиллятов — до 122,9 миллиона. До этого аналитик компании «Финам» Николай Дудченко допустил, что август 2024 года может стать худшим месяцем для глобального рынка нефти на фоне рисков экономики США столкнуться с рецессией.