Каким будет курс рубля 22 августа 2024: прогноз эксперта

Стартовав в небольшом плюсе, индекс Мосбиржи провел большую часть дня в зоне отрицательных значений, но ближе к вечеру сумел вновь улучшить свои позиции. Помимо геополитической напряженности на внешнем контуре и опасений еще одного повышения ЦБ ключевой ставки давление мог оказать корпоративный новостной фон. В частности, сегодня несли потери тяжеловесные акции «Газпрома». Как сообщили китайские СМИ, строительство газопровода «Сила Сибири-2» из РФ в КНР через Монголию отложено, так как стороны не могут договориться о стоимости газа. В то же время к активному росту перешли акции «Лукойла», также имеющие большой вес в индексе.
Геополитическая риск-премия в ценах на нефть постепенно снижается. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль принял предложение о прекращении огня в Секторе Газа. Стоимость Brent нашла поддержку на уровне $77−78 за баррель.
Сегодня позднее будет обнародован протокол последнего заседания ФРС. Документ может дать более глубокое представление о настроениях руководства регулятора и взглядах на перспективы ДКП. Завтра стартует международный симпозиум глав центробанков в Джексон-Хоул, выйдут предварительные августовские индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США. На российском рынке МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.
По нашему мнению, в четверг индекс Мосбиржи может двигаться уровне 2725−2825 п.
Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня — 12−12,4 ₽, официальный курс доллара может закрепляться в зоне 90−92. Волатильность курсов может расти по мере приближения пика налогового периода. Рубль может показывать импульсные кратковременные укрепления на фоне крупных сделок экспортеров по продаже дополнительных объемов валюты. В то же время тревожные события на внешнем геополитическом контуре и восстановление импорта продолжат стимулировать спрос на иностранные деньги. В целом рубль сейчас больше склонен к ослаблению, но локальные поддержки и жесткий курс ДКП сдерживают девальвационный импульс. Более устойчивое ослабление рубля может начаться со следующей недели, после окончания налогового периода.
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