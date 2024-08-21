Каким будет курс рубля 22 августа 2024: прогноз эксперта

Стартовав в небольшом плюсе, индекс Мосбиржи провел большую часть дня в зоне отрицательных значений, но ближе к вечеру сумел вновь улучшить свои позиции. Помимо геополитической напряженности на внешнем контуре и опасений еще одного повышения ЦБ ключевой ставки давление мог оказать корпоративный новостной фон. В частности, сегодня несли потери тяжеловесные акции «Газпрома». Как сообщили китайские СМИ, строительство газопровода «Сила Сибири-2» из РФ в КНР через Монголию отложено, так как стороны не могут договориться о стоимости газа. В то же время к активному росту перешли акции «Лукойла», также имеющие большой вес в индексе.