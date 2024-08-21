Курс евро вырос и превысил показатель в 100 рублей

Курс доллара установлен на уровне ₽90,7, а евро — ₽100,2. Обе валюты выросли более чем на один процент.
До этого ЦБ поднял курс доллара почти на 3 рубля 14 августа. Тогда курс доллара составлял ₽92,66, евро — ₽100,56.
Причины роста доллара и евро — восстановление импорта, снижение экспорта из-за санкций и геополитики, сокращение нормы репатриации валютной выручки, замедление роста ВВП и риски стагфляции.
Незадолго до этого аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында рассказывал, каким будет курс валют по отношению к рублю в течение августа.