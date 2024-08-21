Китай постепенно отказывается от поддержки юаня

До этого сообщалось, что Китай столкнулся с резким оттоком прямых иностранных инвестиций. По итогам января — июля вложения зарубежных инвесторов снизились на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, опустившись до 539,47 млрд юаней, или около $75,3 млрд. При этом Германия и Сингапур с начала года заметно нарастили инвестиции в КНР.