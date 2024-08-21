IBC Real Estate: инвестиции в недвижимость России по итогам года могут превысить 650 млрд рублей

«Прошлый год был рекордным благодаря сделкам по уходу иностранцев — их было порядка 30% от общего объема. В настоящее время эта цифра находится на уровне 14%. Такие сделки еще происходят, но они уже сводятся к минимуму», — рассказал господин Ефимов на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». Он также добавил, что жесткая денежно-кредитная политика, вероятно, продолжится в ближайшие 12 месяцев, и высокий уровень ключевой ставки будет сдерживать активность инвесторов. Профессиональные инвесторы, по его мнению, будут смотреть на объекты с доходностью на уровне 15−17%. Высокая ставка резко повысила уровень процентных расходов по банковским кредитам, в связи с чем большинство проектов будет проинвестировано за счет собственных средств.