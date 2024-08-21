IBC Real Estate: инвестиции в недвижимость России по итогам года могут превысить 650 млрд рублей

«Прошлый год был рекордным благодаря сделкам по уходу иностранцев — их было порядка 30% от общего объема. В настоящее время эта цифра находится на уровне 14%. Такие сделки еще происходят, но они уже сводятся к минимуму», — рассказал господин Ефимов на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». Он также добавил, что жесткая денежно-кредитная политика, вероятно, продолжится в ближайшие 12 месяцев, и высокий уровень ключевой ставки будет сдерживать активность инвесторов. Профессиональные инвесторы, по его мнению, будут смотреть на объекты с доходностью на уровне 15−17%. Высокая ставка резко повысила уровень процентных расходов по банковским кредитам, в связи с чем большинство проектов будет проинвестировано за счет собственных средств.
По данным IBC Real Estate за январь—август 2024 года, лидером в структуре инвестиций по сегментам стала жилая недвижимость (38% всех вложений). На втором месте — офисы (29%). На складские объекты пришлось 18% инвестиций, а на торговую недвижимость — 9%.
Напомним, по итогам 2023 года совокупный объем инвестиционных вложений в недвижимость России достиг 833 млрд руб. Этот показатель стал рекордным за всю историю рынка с 2000 года. Лидером по объему инвестиций стала торговая недвижимость — на нее пришлось 39% от общего объема вложений. Всего в сегмент было инвестировано 325 млрд руб.
Как ранее писал «Ъ», популярность приобретения недвижимости через закрытые паевые фонды стремительно растет. В первом квартале 2024 года доля таких сделок достигла 22%, хотя ранее не превышала 8%. Популярность таких фондов будет расти и дальше, прогнозируют эксперты, так как они сохраняют анонимность владельцев паев и предоставляют налоговые преференции.