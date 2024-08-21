Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 сентября 2024 года

Осенью ожидается очередной рост цен на автомобильном рынке — как новых автомобилей, так и во вторичном сегменте. Произойдет ли это уже в сентябре, рассказали эксперты.
Две волны.
Как полагает эксперт экономического факультета РУДН Артем Кудряшов, рост цен ожидается на уровне 10% в зависимости от первоначальной стоимости автомобиля. Какие причины для этого есть?
Во-первых, планируемое повышение утилизационного сбора с 1 октября, что уже может быть учтено в цене реализации с сентября рядом дилеров.
Во-вторых, это проблемы с финансированием — замедление сроков проведения платежей в совокупности с увеличением процентных ставок. «Данный фактор особенно актуален для китайских автомобилей», — считает эксперт.
Так что, грядущей осенью можно ожидать до двух волн повышения цен на автомобили с ростом до 10 процентов в каждую из них.
Сентябрь не разочарует
Как полагает заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев, в течение осени цены на новые автомобили в среднем вырастут на 200 тысяч рублей.
Это произойдет, в том числе, на фоне высокой ключевой ставки и ужесточения требований к заемщикам. И при таком сценарии рынку будет «сложнее расти и реализовывать накопленный потенциал».
А вот автоэксперт Егор Васильев в сентябре каких-то существенных изменений в стоимости машин не прогнозирует. «Все-таки рынок плюс-минус стабилен, да и предложение опережает спрос», — разъясняет он.
Вместе с тем, с учетом серьезного роста утилизационного сбора с 1 октября есть риск некоторого роста цен в сентябре в ответ на потенциально высокий спрос на авто до их подорожания.
Так что, сентябрь вряд ли сильно огорчит нас высокими ценами на авто, чего не скажешь об октябре, резюмировал Егор Васильев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева