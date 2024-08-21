Эксперт предостерег ОПЕК+ от резкого роста производства

«Они также будут нервничать по поводу возвращения нефти на рынок, потому что, если они это сделают, общее предложение будет расти быстрее, чем спрос, что приведет к нестабильности на рынке», — сказал Дейл журналистам в Нью-Дели, добавив, что решение зависит от самого картеля.
Согласно данным Международного энергетического агентства, глобальный нефтяной рынок может перейти от дефицита к профициту уже в следующем квартале, если организация будет придерживаться планов по восстановлению ранее сокращенных объемов добычи, начиная с октября. ОПЕК и ее союзники удерживали поставки почти два года, чтобы поддержать цены.
В то же время нефть в этом году практически сдала все свои позиции на фоне слабой экономики Китая, противодействовавшей сокращению поставок ОПЕК+. Это оставляет нефтяной рынок в неопределенности относительно того, будет ли ОПEК+ сворачивать часть своих производственных сокращений.
Помимо спроса, напряженность на Ближнем Востоке, перебои с поставками и погодные условия будут определять цены на нефть в следующем году, добавил Дейл.
До этого стало известно, что президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что на «нефтяной игле» сидят страны, у которых нефти нет и которые сильно от нее зависят. России, напротив, выгодно использовать свои ресурсы для блага народа.