Эксперт предостерег ОПЕК+ от резкого роста производства

«Они также будут нервничать по поводу возвращения нефти на рынок, потому что, если они это сделают, общее предложение будет расти быстрее, чем спрос, что приведет к нестабильности на рынке», — сказал Дейл журналистам в Нью-Дели, добавив, что решение зависит от самого картеля.