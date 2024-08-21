Эксперт дала пять советов, как сэкономить на путешествиях

Итак, как сэкономить на перелёте, жилье, развлечениях и других составляющих отпуска.
Планируйте маршрут и покупайте билеты заранее
Чтобы сэкономить на транспорте, важно детально продумать маршрут и начать поиск билетов заранее. Как правило, чем ближе дата вылета или отъезда, тем выше цены. «Иногда бывает и наоборот — авиакомпании могут распродавать оставшиеся места на ближайшие рейсы по сниженным ценам. Но это нельзя предусмотреть, поэтому надёжнее не полагаться наудачу, а купить билеты заранее», — говорит специалист
Например, РЖД начинает продажи за 90 дней до отправления поезда, и на старте цены самые выгодные. Кстати, билеты могут быть дешевле, если поезд отправляется в будни, а не в выходные или пятницу. Ещё у РЖД есть бонусная программа для постоянных пассажиров, а также скидки на некоторые места, невозвратные билеты, билеты для студентов и пенсионеров.
Эксперт также посоветовала самостоятельно планировать пересадки, особенно если выбранный вами пункт назначения находится далеко. Можно, например, сделать первую остановку в соседнем с ним городе, до которого чуть меньше лететь, и провести пару дней там, а затем уже отправиться дальше наземным транспортом. Заодно увидите больше новых мест.
Мониторить билеты лучше на разных площадках — на официальных сайтах авиакомпаний и перевозчиков, на агрегаторах, которые помогают быстро сравнить цены и выбрать самый выгодный вариант.
«А если хотите сэкономить не только деньги, но и время, советую путешествовать налегке — так не придётся стоять в очередях на регистрацию багажа и ждать свой чемодан у багажной карусели. Если же без багажа никак, обязательно оплачивайте его сразу: это заметно дешевле, чем доплачивать в аэропорту», — говорит Лена Петросян.
Правильно подбирайте время для путешествия
В некоторых регионах выгоднее отдыхать в несезон — так будет меньше трат на жильё, дорогу и прочие нужды. Но это опция в первую очередь для тех, кто не боится непогоды.
Так, с точки зрения загрузки пляжных курортов и стоимости услуг самое комфортное время для путешествия — весна или осень. А вот в июле и августе спрос самый высокий. В Турции и в Сочи комфортно отдыхать в сентябре и даже октябре — обычно погода позволяет купаться и греться на солнце. При этом туристов ощутимо меньше, а цены пониже. По словам специалиста, с января по март можно относительно недорого отдохнуть в Египте или ОАЭ, где из-за ветров и осадков и становится меньше путешественников.
Какой бы сезон вы ни выбрали, прежде чем покупать билеты и бронировать отель, проверьте, не совпадают ли даты вашего отпуска с праздниками или массовыми мероприятиями в приглянувшемся вам месте. Например, с карнавалом в Бразилии, фестивалем Ла Томатина в Испании или праздником Дивали в Индии. «Если оказаться в эпицентре подобных событий внезапно, это может быть весело, а может принести дополнительные расходы и нарушить все планы», — замечает Лена Петросян.
Бронируйте жильё сразу же, как определились с датами поездки
Как и с билетами, вопрос с жильём лучше закрыть как можно раньше. Если бронировать отель или квартиру в последний момент, особенно в горячий сезон, выбор будет меньше, а цены — больше.
Порой при бронировании можно сэкономить несколько тысяч рублей, выбрав тариф, который не предполагает возврата денег в случае отмены брони. Это хороший вариант для тех, кто точно уверен в своих планах. «Также на стоимость может повлиять день, в который создана бронь: некоторые гостиницы предлагают скидки тем, кто бронирует номер со вторника по четверг», — говорит эксперт.
Выгоднее всего снимать квартиру большой компанией. Жильё — одна из самых весомых статей расходов для путешественников, и если её получится поделить на несколько человек, то это ощутимо уменьшит нагрузку на каждого.
Чтобы быстро найти отель или апартаменты, используйте специальные агрегаторы, которые подберут для вас актуальные предложения на нужные даты. Если вы ищете жильё за границей, можно попробовать зайти на сайт арендодателя или в сервис подбора через VPN. Иногда цены могут отличаться в зависимости от региона, из которого ведётся поиск. Не забудьте проверить, какие услуги включены в бронь по умолчанию, и отказаться от тех, которые вам не нужны.
Кстати, чем раньше вы определитесь с местом, тем больше времени у вас будет на оформление визы, если она нужна. А это значит, что у вас будет возможность сделать всё самостоятельно и сэкономить несколько тысяч на услугах посредников.
Используйте программы лояльности и специальные предложения
Как отмечает Лена Петросян, у большинства популярных сервисов бронирования, в том числе российских, есть программы лояльности, которые позволяют сэкономить как — новым, так и постоянным пользователям.
Например, многие сервисы предлагают специальные условия на первую бронь — это могут быть скидки или повышенные бонусы, которые пригодятся для следующих поездок. А при постоянном использовании сервиса пользователь может увеличивать свой статус, копить и списывать баллы — и каждая новая бронь будет немного дешевле.
В последнее время некоторые сервисы для поиска и бронирования жилья, мотивируя пользователей скачивать свои приложения, стали предлагать там более низкие цены или повышенный кешбэк. Чтобы знать обо всех акциях и специальных предложениях, подпишитесь на почтовую рассылку и социальные сети сервисов бронирования, которым пользуетесь или только планируете.
Чтобы перелёты были выгоднее, копите мили и получайте кешбэк от банков. Платите за билеты и жильё картой или кошельком, которые позволят вернуть часть расходов обратно — рублями или баллами.
Ищите бюджетные развлечения
Перед поездкой поищите в соцсетях группы с информацией о мероприятиях и достопримечательностях в том месте, куда направляетесь. Обычно на таких страницах собрано много вариантов досуга, в том числе бесплатного, но не все о них знают.
А в популярных музеях часто бывают дни свободного посещения, но это подходит только тем, кого не пугают длинные очереди. Купить билеты тоже можно с выгодой — причём не только студентам и пенсионерам. Некоторые музеи и агрегаторы предлагают скидки при раннем бронировании или предоплате.
«Помимо этого, в крупных городах с богатой историей бывают экскурсии, которые проводят местные жители — за чаевые или символическую плату. Информацию об этом публикуют в тех же соцсетях, также в интернете можно найти бесплатные аудиогиды и путеводители по популярным местам. А сэкономить на передвижениях помогут общественный транспорт, аренда велосипедов или электросамокатов», — заключила Лена Петросян.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева