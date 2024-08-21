Эксперт дала пять советов, как сэкономить на путешествиях

Так, с точки зрения загрузки пляжных курортов и стоимости услуг самое комфортное время для путешествия — весна или осень. А вот в июле и августе спрос самый высокий. В Турции и в Сочи комфортно отдыхать в сентябре и даже октябре — обычно погода позволяет купаться и греться на солнце. При этом туристов ощутимо меньше, а цены пониже. По словам специалиста, с января по март можно относительно недорого отдохнуть в Египте или ОАЭ, где из-за ветров и осадков и становится меньше путешественников.