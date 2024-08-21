Decathlon инвестирует €100 млн в расширение торговли в Индии

Директор по розничной торговле Decathlon Стив Дайкс сказал, что Индия теперь играет важную роль для компании. «Индия — уникальный и захватывающий рынок с многочисленными возможностями. Мы взяли на себя обязательства по расширению нашей деятельности в Индии, чтобы оказать влияние на общественное мнение и вдохновить больше индийцев на занятия спортом», — сказал он.