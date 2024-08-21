Decathlon инвестирует €100 млн в расширение торговли в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Французский спортивный ретейлер Decathlon в ближайшие пять лет намерен инвестировать €100 млн в расширение розничной торговли и производственных операций в Индии. Об этом представители компании сообщили в Нью-Дели.
По словам генерального директора Decathlon India Санкара Чатерджи, компания ожидает, что ее бизнес в стране удвоится в течение следующих трех-пяти лет. Сеть пунктов продаж планируется расширить до 190 магазинов, а производственные мощности ориентировать на увеличение поставок не только на местный рынок, но и для глобальных операций.
«Мы стремимся довести внутреннее производство для Decathlon India до 85% к 2026 году», — сказал Чатерджи. В настоящее время 68% товаров, продаваемых в Индии, производятся внутри страны. Также 8% мирового ассортимента продукции Decathlon покрывается за счет производства в Индии.
Директор по розничной торговле Decathlon Стив Дайкс сказал, что Индия теперь играет важную роль для компании. «Индия — уникальный и захватывающий рынок с многочисленными возможностями. Мы взяли на себя обязательства по расширению нашей деятельности в Индии, чтобы оказать влияние на общественное мнение и вдохновить больше индийцев на занятия спортом», — сказал он.
Российская компания АРМ в сентябре 2023 года приобрела весь бизнес компании Decathlon Russia. Новая сеть магазинов спортивных товаров в РФ получила название Desport.