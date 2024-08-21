Что подорожало и подешевело в России с 13 по 19 августа

Цены выросли на следующие группы товаров:
- Масло сливочное — на 0,8%, молоко пастеризованное — на 0,4%.
- Хлеб ржаной — на 0,7%, мука пшеничная — на 0,5%.
- Свинина — на 0,5%, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания — на 0,3%, говядина — на 0,2%.
- Огурцы — на 2,1%.
- Легковые автомобили отечественные — на 1,3%.
- Лекарственный препарат нимесулид подорожал на 0,5%, аллохол и эргоферон прибавили 0,3%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо — на 0,1%.
Цены за неделю снизились на следующие группы товаров:
- Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,4%), в том числе на свеклу столовую (-3,8%), морковь (-2,8%), картофель (-2,6%), бананы (-2,0%), яблоки (-1,8%), помидоры (-1,5%).
- Консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,8%, консервы овощные для детского питания — на 0,2%.
- Баранина — на 0,3%, мясо кур — на 0,2%.
- Яйца куриные — на 0,1%.
- Пеленки для новорожденных — на 0,3%, бумага туалетная — на 0,2%.
- Стоимость авиаперелета экономическим классом — на 1,3%.
- Корвалол подешевел на 0,3%.
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