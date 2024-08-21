Чемезов заявил об отсутствии дефицита автомобилей на рынке РФ

«После ухода западных марок возник дефицит машин на рынке, его надо было чем-то закрывать. Кстати, китайцам надо сказать спасибо. Когда немцы, японцы, корейцы показали россиянам фигу, китайский автопром нас поддержал», — цитирует агентство главу Ростеха.