Чемезов заявил об отсутствии дефицита автомобилей на рынке РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. На российском рынке сейчас нет дефицита автомобилей, при этом импорт можно регулировать защитными мерами, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью агентству Reuters.
Он пояснил, что после ухода западных автопроизводителей, освободившуюся нишу заняли китайские бренды, на которые теперь приходится значительная доля российского рынка.
«Сегодня дефицита машин на рынке нет. Уверен, что дальше государство найдет решение. Ввоз готовых автомобилей может быть отрегулирован с помощью защитных мер», — сказал Чемезов.
При этом проекты зарубежных автопроизводителей с высоким уровнем локализации на территории РФ, напротив, должны получать государственную поддержку, добавил он.
«После ухода западных марок возник дефицит машин на рынке, его надо было чем-то закрывать. Кстати, китайцам надо сказать спасибо. Когда немцы, японцы, корейцы показали россиянам фигу, китайский автопром нас поддержал», — цитирует агентство главу Ростеха.