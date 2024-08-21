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Цена аренды «однушек» для студентов в городах выросла за год на 40 процентов

Традиционный пик спроса на однокомнатные квартиры испытывают сейчас университетские города страны. Прибывающие студенты ищут жилье на время учебы. Между тем, как выяснили аналитики ЦИАН, «однушки» подорожали за год на 30−40%. А возле некоторых вузов, как, например, рядом с МИФИ в Москве, — на все 75%. Сколько стоит обосноваться студенту в крупных городах страны, как выросли ставки и какую часть семейного бюджета тратят на аренду жилья родители, рассказывают корреспонденты «РГ».

Источник: Российская газета

В Санкт-Петербурге самое дорогое жилье, конечно, в центре, на Петроградской стороне, на Васильевском острове. Чтобы снять «однушку», нужно располагать минимум 40 тыс. рублей. Самый бюджетный вариант — квартира-студия. Это когда кто-то выкупает старую питерскую коммуналку, «нарезает» ее на крошечные студии площадью 11−12 «квадратов», оборудует и сдает студентам. В ней есть свой мини-санузел с душем, очень миниатюрный холодильник, электроплитка на одну конфорку, чайник. Стиральная машина общая — в коридоре, который жильцы убирают согласно графику дежурств. В центре Петербурга цены на такие студии начинаются от 20 тыс. рублей. Бывают и двухэтажные «хоромы», благо высокие питерские потолки позволяют делать студии и в два этажа. Такое жилье можно снимать и вдвоем. Места, конечно, хватает только для сна, зато многие вузы рядом и можно хоть всю ночь гулять по петербургским набережным, не боясь не успеть на метро.

Если очень постараться, можно найти «однушку» на окраине Петербурга и за 15 тыс., но она будет со старой мебелью и, как правило, нуждаться в ремонте. К слову, есть и вариант снимать жилье «за ремонт», это когда какое-то время не платишь за квартиру, живешь в ней и одновременно клеишь обои и красишь. Причем сам. Если нанимать работников, вариант становится уже невыгодным.

В Петербурге выкупают старые коммуналки, «нарезают» их на крошечные студии по 11−12 «квадратов» и сдают студентам.

«Мы сняли квартиру для дочери в Петербурге в часе езды от вуза за 25 тыс., — рассказала “РГ” Ирина Степанова из Новгорода. — Это четверть нашего семейного дохода. Немало, но мы с мужем все равно решились на этот вариант. Я сама в свое время училась в Ленинграде, год жила в общежитии. Постоянно шум, заниматься сложно. Родители тогда нашли мне малюсенькую комнату в коммуналке. По документам она числилась общей кладовкой, и жильцы ее сдавали, деля деньги между собой. О съеме полноценной квартиры в то время и речи не могло идти. Это считалось безумно дорого».

Магистрантка факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Анна Иванова еще при поступлении на первый курс сразу же для себя решила — в общежитие, где «на 38 комнаток всего одна уборная», заселяться не будет. Сняли с подругами «однушку» недалеко от вуза за 20 тыс. рублей. Плюс 1,5 тыс. в месяц выходило за коммуналку. Все расходы брали на себя родители. Сейчас Аня учится и работает, и у нее есть деньги самой оплачивать аренду.

«Это новая однокомнатная квартира за 27 тыс. вместе с коммуналкой. До вуза 20 минут пешком. Считаю, мне повезло, за аналогичные условия отдают минимум 35 тыс.», — говорит Анна.

На окраине Новосибирска есть варианты «однушек» и за 17−18 тыс., но тогда жильцу придется потратиться на покупку дивана или кровати. Да и добираться до центра нужно не меньше полутора часов с пересадками.

Чтобы снять студию недалеко от вуза в Екатеринбурге, сегодня нужно сильно постараться, свободных лотов почти не осталось. Несмотря на то что цены за квартиру в 34 «квадрата» начинаются от 35 тыс. рублей. За год однокомнатные квартиры подорожали в Екатеринбурге на 28%, а те, что расположены недалеко от главного университета города УрФУ, и вовсе на 48%. Тут во многом сказывается то, что в городе большие проблемы с транспортом. Добираться с окраин города до центра, где и расположены практически все крупные вузы, нужно самое малое часа полтора в переполненных автобусах. Потому студенты предпочитают лучше переплатить за аренду поближе к вузу, чем каждый день мучиться с поездками. Транспортная доступность имеет все-таки огромное значение. Так, для УрФУ в Екатеринбурге построили целый городок современных комфортабельных общежитий со всеми удобствами на 8500 мест. Казалось бы, отличная альтернатива аренде дорогущей студии. Все включено, от стиралки и кухни до коворкинга. В комнатах можно обосноваться по одному или двое. И стоит это все смешные деньги, от 1300 до 1900 рублей в месяц. Живи — не хочу. Но проблема в том, что городок построили на самой окраине города, в районе местного аэропорта, откуда довольно сложно добраться до учебы — по пробкам часа два только в одну сторону. Ко всему, в кампусе практически нет инфраструктуры: ни аптек, ни магазинов. Потому студенты не рвутся даже в этот современный кампус, предпочитая снимать жилье поближе к вузу.

Инфографика «РГ»/Леонид Кулешов/Елена МационгМежду темА как в столице.

В Москве в районах около МГУ снять однокомнатную квартиру, по данным ЦИАН, можно в среднем за 75 тыс. рублей. Больше повезло студентам вузов в районе станции метро «Юго-Западная» (МГИМО, РАНХиГС) — средние ставки составляют 59 тыс. рублей (то есть даже чуть ниже, чем в среднем по Москве). Самые высокие ценники ожидаемо в центре. Например, квартиры около МГЮА сдаются в среднем за 95 тыс., аренда студии недалеко от ВШУ обойдется в 114 тыс. Лоты в таком ценовом сегменте уже не ассоциируются с жильем для студентов. В среднем ставки аренды квартир вблизи крупных вузов Москвы на 35% выше, чем в целом по столице.

Кстати

Для многих студентов вариант комнаты в общежитии по-прежнему остается актуальным. В отличие от времен СССР есть даже выбор: классический вариант с туалетом и душевой в коридоре и блоковая система, когда удобства — на две-три комнаты. Так, например, в СПбГПМУ в Петербурге недалеко от учебного здания есть четыре общежития. В каждом комнаты для занятий, физкультурный зал, кухни. Студенты живут в основном в трехместных и двухместных комнатах. Платят всего 620 рублей в месяц. Кроме того, в одном из общежитий оборудованы комнаты повышенной комфортности. Там все помещения убирают уборщицы. Цена зависит от того, сколько в комнате человек. Если трое — 6 тыс. рублей за койко-место, двое — 7 тыс. Правда, достаются места не всем, в приоритете — отличники и льготники.