Цена аренды «однушек» для студентов в городах выросла за год на 40 процентов

В Санкт-Петербурге самое дорогое жилье, конечно, в центре, на Петроградской стороне, на Васильевском острове. Чтобы снять «однушку», нужно располагать минимум 40 тыс. рублей. Самый бюджетный вариант — квартира-студия. Это когда кто-то выкупает старую питерскую коммуналку, «нарезает» ее на крошечные студии площадью 11−12 «квадратов», оборудует и сдает студентам. В ней есть свой мини-санузел с душем, очень миниатюрный холодильник, электроплитка на одну конфорку, чайник. Стиральная машина общая — в коридоре, который жильцы убирают согласно графику дежурств. В центре Петербурга цены на такие студии начинаются от 20 тыс. рублей. Бывают и двухэтажные «хоромы», благо высокие питерские потолки позволяют делать студии и в два этажа. Такое жилье можно снимать и вдвоем. Места, конечно, хватает только для сна, зато многие вузы рядом и можно хоть всю ночь гулять по петербургским набережным, не боясь не успеть на метро.
Если очень постараться, можно найти «однушку» на окраине Петербурга и за 15 тыс., но она будет со старой мебелью и, как правило, нуждаться в ремонте. К слову, есть и вариант снимать жилье «за ремонт», это когда какое-то время не платишь за квартиру, живешь в ней и одновременно клеишь обои и красишь. Причем сам. Если нанимать работников, вариант становится уже невыгодным.
В Петербурге выкупают старые коммуналки, «нарезают» их на крошечные студии по 11−12 «квадратов» и сдают студентам.
«Мы сняли квартиру для дочери в Петербурге в часе езды от вуза за 25 тыс., — рассказала “РГ” Ирина Степанова из Новгорода. — Это четверть нашего семейного дохода. Немало, но мы с мужем все равно решились на этот вариант. Я сама в свое время училась в Ленинграде, год жила в общежитии. Постоянно шум, заниматься сложно. Родители тогда нашли мне малюсенькую комнату в коммуналке. По документам она числилась общей кладовкой, и жильцы ее сдавали, деля деньги между собой. О съеме полноценной квартиры в то время и речи не могло идти. Это считалось безумно дорого».
Магистрантка факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Анна Иванова еще при поступлении на первый курс сразу же для себя решила — в общежитие, где «на 38 комнаток всего одна уборная», заселяться не будет. Сняли с подругами «однушку» недалеко от вуза за 20 тыс. рублей. Плюс 1,5 тыс. в месяц выходило за коммуналку. Все расходы брали на себя родители. Сейчас Аня учится и работает, и у нее есть деньги самой оплачивать аренду.
«Это новая однокомнатная квартира за 27 тыс. вместе с коммуналкой. До вуза 20 минут пешком. Считаю, мне повезло, за аналогичные условия отдают минимум 35 тыс.», — говорит Анна.
На окраине Новосибирска есть варианты «однушек» и за 17−18 тыс., но тогда жильцу придется потратиться на покупку дивана или кровати. Да и добираться до центра нужно не меньше полутора часов с пересадками.
Чтобы снять студию недалеко от вуза в Екатеринбурге, сегодня нужно сильно постараться, свободных лотов почти не осталось. Несмотря на то что цены за квартиру в 34 «квадрата» начинаются от 35 тыс. рублей. За год однокомнатные квартиры подорожали в Екатеринбурге на 28%, а те, что расположены недалеко от главного университета города УрФУ, и вовсе на 48%. Тут во многом сказывается то, что в городе большие проблемы с транспортом. Добираться с окраин города до центра, где и расположены практически все крупные вузы, нужно самое малое часа полтора в переполненных автобусах. Потому студенты предпочитают лучше переплатить за аренду поближе к вузу, чем каждый день мучиться с поездками. Транспортная доступность имеет все-таки огромное значение. Так, для УрФУ в Екатеринбурге построили целый городок современных комфортабельных общежитий со всеми удобствами на 8500 мест. Казалось бы, отличная альтернатива аренде дорогущей студии. Все включено, от стиралки и кухни до коворкинга. В комнатах можно обосноваться по одному или двое. И стоит это все смешные деньги, от 1300 до 1900 рублей в месяц. Живи — не хочу. Но проблема в том, что городок построили на самой окраине города, в районе местного аэропорта, откуда довольно сложно добраться до учебы — по пробкам часа два только в одну сторону. Ко всему, в кампусе практически нет инфраструктуры: ни аптек, ни магазинов. Потому студенты не рвутся даже в этот современный кампус, предпочитая снимать жилье поближе к вузу.
Инфографика «РГ»/Леонид Кулешов/Елена МационгМежду темА как в столице.
В Москве в районах около МГУ снять однокомнатную квартиру, по данным ЦИАН, можно в среднем за 75 тыс. рублей. Больше повезло студентам вузов в районе станции метро «Юго-Западная» (МГИМО, РАНХиГС) — средние ставки составляют 59 тыс. рублей (то есть даже чуть ниже, чем в среднем по Москве). Самые высокие ценники ожидаемо в центре. Например, квартиры около МГЮА сдаются в среднем за 95 тыс., аренда студии недалеко от ВШУ обойдется в 114 тыс. Лоты в таком ценовом сегменте уже не ассоциируются с жильем для студентов. В среднем ставки аренды квартир вблизи крупных вузов Москвы на 35% выше, чем в целом по столице.
Кстати
Для многих студентов вариант комнаты в общежитии по-прежнему остается актуальным. В отличие от времен СССР есть даже выбор: классический вариант с туалетом и душевой в коридоре и блоковая система, когда удобства — на две-три комнаты. Так, например, в СПбГПМУ в Петербурге недалеко от учебного здания есть четыре общежития. В каждом комнаты для занятий, физкультурный зал, кухни. Студенты живут в основном в трехместных и двухместных комнатах. Платят всего 620 рублей в месяц. Кроме того, в одном из общежитий оборудованы комнаты повышенной комфортности. Там все помещения убирают уборщицы. Цена зависит от того, сколько в комнате человек. Если трое — 6 тыс. рублей за койко-место, двое — 7 тыс. Правда, достаются места не всем, в приоритете — отличники и льготники.