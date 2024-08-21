Цена аренды «однушек» для студентов в городах выросла за год на 40 процентов

Чтобы снять студию недалеко от вуза в Екатеринбурге, сегодня нужно сильно постараться, свободных лотов почти не осталось. Несмотря на то что цены за квартиру в 34 «квадрата» начинаются от 35 тыс. рублей. За год однокомнатные квартиры подорожали в Екатеринбурге на 28%, а те, что расположены недалеко от главного университета города УрФУ, и вовсе на 48%. Тут во многом сказывается то, что в городе большие проблемы с транспортом. Добираться с окраин города до центра, где и расположены практически все крупные вузы, нужно самое малое часа полтора в переполненных автобусах. Потому студенты предпочитают лучше переплатить за аренду поближе к вузу, чем каждый день мучиться с поездками. Транспортная доступность имеет все-таки огромное значение. Так, для УрФУ в Екатеринбурге построили целый городок современных комфортабельных общежитий со всеми удобствами на 8500 мест. Казалось бы, отличная альтернатива аренде дорогущей студии. Все включено, от стиралки и кухни до коворкинга. В комнатах можно обосноваться по одному или двое. И стоит это все смешные деньги, от 1300 до 1900 рублей в месяц. Живи — не хочу. Но проблема в том, что городок построили на самой окраине города, в районе местного аэропорта, откуда довольно сложно добраться до учебы — по пробкам часа два только в одну сторону. Ко всему, в кампусе практически нет инфраструктуры: ни аптек, ни магазинов. Потому студенты не рвутся даже в этот современный кампус, предпочитая снимать жилье поближе к вузу.