Брокеры расширяют возможности: выходные могут стать станут торговыми днями

Как пишет «Коммерсант», несколько брокерских компаний готовятся запустить торговлю на выходных. В числе первых — «Альфа Инвестиции», «Финам» и Go Invest, которые ведут соответствующие разработки. «Сбербанк» также изучает возможность введения торгов по выходным, но с ограниченным списком ликвидных инструментов.
ВТБ уже запустил торги паями фонда «Ликвидность» по субботам и воскресеньям. С 2021 года подобная услуга доступна и клиентам «Тинькофф Инвестиций». В Совкомбанке также предложили ежедневную торговлю в мобильном инвестиционном приложении, однако подчеркивают ее ограниченную ценность на фоне рыночных рисков.
Руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин отметил важность такой опции для управления ликвидностью клиентов, позволяя оперативно выводить средства при неожиданных затратах в выходные дни.
Директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова сообщила, что для поддержания торгов по выходным брокеры используют внутренних маркет-мейкеров, что позволяет избежать конфликтов с Мосбиржей. Эксперты считают, что введение торгов по выходным не приведет к существенным изменениям на рынке, хотя риск низкой ликвидности и волатильности остается.
Мосбиржа также ранее сообщала, что рассматривает возможность запуска торгов в выходные.
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