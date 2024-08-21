Брокеры расширяют возможности: выходные могут стать станут торговыми днями

ВТБ уже запустил торги паями фонда «Ликвидность» по субботам и воскресеньям. С 2021 года подобная услуга доступна и клиентам «Тинькофф Инвестиций». В Совкомбанке также предложили ежедневную торговлю в мобильном инвестиционном приложении, однако подчеркивают ее ограниченную ценность на фоне рыночных рисков.