Банк ВТБ претендует на комплекс роскошных апартаментов рядом с Кремлем

Как сообщают «Ведомости», московский арбитражный суд получил иск от банка к компании «Декмос», чья отчетность показывает владение 88 люксовыми апартаментами и 180 машино-местами общей площадью 15 942 кв. м. Все эти активы сдаются в аренду в здании отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного на Охотном Ряду.
В исковом заявлении банк требует обратить взыскание на данные активы и принудительно реализовать их через торги, что сопровождается соответствующими материалами в суде.
Точная информация о владельце компании «Декмос» отсутствует. Два консультанта, ранее сотрудничавшие с компанией, утверждают, что ее контролировали структуры, связанные с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Однако адвокат бизнесмена Павел Хлюстов опровергает эту информацию.
По состоянию на 2022 год, общая задолженность «Декмоса» перед ВТБ составляла 125 миллионов евро, что эквивалентно 9,4 миллиарда рублей. Хлюстов отметил, что компания столкнулась с трудностями в обслуживании кредита из-за остановки финансовых потоков, вызванной изъятием апартаментов и их передачей в собственность Росимущества.
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