Банк ВТБ претендует на комплекс роскошных апартаментов рядом с Кремлем

По состоянию на 2022 год, общая задолженность «Декмоса» перед ВТБ составляла 125 миллионов евро, что эквивалентно 9,4 миллиарда рублей. Хлюстов отметил, что компания столкнулась с трудностями в обслуживании кредита из-за остановки финансовых потоков, вызванной изъятием апартаментов и их передачей в собственность Росимущества.