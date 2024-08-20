WSJ: медиамагнат Бронфман-младший предложил купить National Amusements

По ее данным, Бронфман-младший предложил $1,75 млрд за National Amusements, а также пообещал вложить еще $1,5 млрд в саму Paramount Global. Как отмечается, из-за этого ранее объявленная сделка между National Amusements и Skydance может не состояться. Договор, как указывает издание, включал право компании в течение 45 дней рассматривать альтернативные предложения, чем и воспользовался Бронфман-младший. Этот срок истекает в среду вечером.