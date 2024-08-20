Выше только золото: эксперты назвали причину, которая толкает металл вверх

Инвесторы ожидают снижения процентной ставки ФРС уже в ближайшем будущем, что создает благоприятные условия для роста стоимости золота. Реальные ставки снижались, делая золото более привлекательным, несмотря на отсутствие процентного дохода. Однако в краткосрочной перспективе возможна корректировка позиций. Эксперты предупреждают, что фонды могут переоценить свои ожидания после симпозиума в Джексон-Хоуле и выхода отчета по занятости в США в начале сентября.