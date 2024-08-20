Выше только золото: эксперты назвали причину, которая толкает металл вверх

Как отмечает агентство Bloomberg, с начала 2023 года золото подорожало на 21%, став одним из наиболее прибыльных инвестиционных активов в категории сырьевых товаров. Банковские аналитики прогнозируют продолжение роста цен. Согласно их оценкам, к середине 2025 года стоимость золота может достигнуть $2,700 за унцию.
Биржевые фонды ETF на золото наблюдают приток капитала в последние два месяца после периода чистого оттока с начала года. Масштабные покупки физических слитков, в основном семейными офисами в Азии, сделали второй квартал 2023 года одним из лучших за последние 25 лет в плане спроса на золото.
Ключевыми драйверами роста цен называют изменения в денежно-кредитной политике ФРС США, активные покупки золота центральными банками и высокие потребности инвесторов в хеджировании своих портфелей. Председатель ФРС Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле на этой неделе, как ожидается, прояснит перспективы дальнейших шагов регулятора.
Инвесторы ожидают снижения процентной ставки ФРС уже в ближайшем будущем, что создает благоприятные условия для роста стоимости золота. Реальные ставки снижались, делая золото более привлекательным, несмотря на отсутствие процентного дохода. Однако в краткосрочной перспективе возможна корректировка позиций. Эксперты предупреждают, что фонды могут переоценить свои ожидания после симпозиума в Джексон-Хоуле и выхода отчета по занятости в США в начале сентября.
Тем не менее, не все прогнозы остаются столь оптимистичными. Данные из Китая, где Народный банк приостановил свои покупки, указывают на потенциальное снижение спроса. Эти противоречивые сигналы создают неопределенность в отношении дальнейшей динамики цен на золото.
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