Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

«Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук», — написал муж основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент».