Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

«Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук», — написал муж основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент».
Бакальчук отметил, что регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru. По его словам, ранее он отправлял досудебные претензии Татьяне Бакальчук и ООО «РВБ» (юрлицо объединенных Wildberries и Russ) из-за передачи доменных имен Wildberries в распоряжение РВБ, но ответа на них не получил.
«Регистрация товарного знака, кроме всего прочего, поможет мне защитить права на мой строительный бизнес, который занимается строительством складов для Wildberries», — добавил Бакальчук.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.