В Wildberries устранили причину некорректного отображения загруженности ПВЗ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Приложение Wildberries работает стабильно, информация о загруженности пунктов выдачи заказов (ПВЗ) у части пользователей могла отображаться некорректно, но причина этого устранена, сообщили ТАСС в пресс-службе Wildberries.
«Приложение Wildberries и все сервисы для команды работают стабильно. У части пользователей Wildberries информация о загруженности ПВЗ могла отображаться некорректно. Наши специалисты уже устранили эту аномалию», — сообщили в пресс-службе.
Ранее во вторник ряд Telegram-каналов сообщил о сложностях в работе сервисов онлайн-ретейлера: по их данным, клиенты Wildberries не могли выбрать ПВЗ для доставки товаров, а приложение для сотрудников не работало.