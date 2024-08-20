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В Wildberries устранили причину некорректного отображения загруженности ПВЗ

Приложение работает стабильно, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Приложение Wildberries работает стабильно, информация о загруженности пунктов выдачи заказов (ПВЗ) у части пользователей могла отображаться некорректно, но причина этого устранена, сообщили ТАСС в пресс-службе Wildberries.

«Приложение Wildberries и все сервисы для команды работают стабильно. У части пользователей Wildberries информация о загруженности ПВЗ могла отображаться некорректно. Наши специалисты уже устранили эту аномалию», — сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник ряд Telegram-каналов сообщил о сложностях в работе сервисов онлайн-ретейлера: по их данным, клиенты Wildberries не могли выбрать ПВЗ для доставки товаров, а приложение для сотрудников не работало.