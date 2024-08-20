В Госдуме призвали подростков подрабатывать на каникулах

Она отметила, что дети должны именно «подрабатывать». Во время каникул подростки не должны быть предоставлены сами себе, должны приучаться к труду. «Не зря мы внесли законопроект: с 1 сентября в наши школы вернутся уроки труда», — напомнила депутат.
По словам Останиной, дети должны трудиться и в школах, и дома, в противном случае они останутся без трудового воспитания. Она также напомнила о подработках в советское время.
«Не сочтите за ностальгическую проповедь, но все мы, когда учились в школе в советские годы, занимались этими самыми подработками и в школе, и на каникулах, и на субботниках. Учеба — это тоже работа, конечно, но умственная», — сказала парламентарий.
При этом депутат подчеркнула, что против того, чтобы дети работали вместо учебы.
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